CD&V-voorzitter Coens wil Vivaldi-gesprekken een kans geven: "Als we programma kunnen realiseren, waarom niet besturen?"

Joachim Coens wil met zijn partij de kloof tussen de bevolking en de politiek dichten. "De volledige samenleving heeft het gehad met de politieke spelletjes. We moeten proberen een regering te vormen en dat doe ik niet alleen en dat doet onze partij niet alleen. We zijn dat aan het bespreken met verschillende partijen", verwijst hij naar de gesprekken over de vorming van een paarsgroene coalitie met CD&V.

"Er zullen toegevingen van alle kanten moeten komen. Ik ben zondag naar het overleg geweest. We zijn altijd constructief geweest om een oplossing te vinden. Als we ons goed voelen in het centrum van deze coalitie, dan willen we daarvoor gaan."

Dat de nieuwe coalitie van de federale regering geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant, is voor Coens geen bezwaar. "Het gaat niet over Vivaldi of iets anders, het gaat over "avanti" (vooruit, red.) Het gaat over het land dat vooruit moet. Het land moet een regering hebben die een absolute meerderheid heeft."