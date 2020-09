Corona-adviesorgaan Celeval is vernieuwd, maar meteen kritiek op de samenstelling

De kritiek, toch die van de werkgevers, had meteen effect. Topondernemer Johnny Thijs, de voormalig CEO van Bpost en de man die de economie vertegenwoordigde in de GEES, doet uiteindelijk toch mee. Terwijl aanvankelijk het verhaal kwam dat hij had geweigerd “om persoonlijke redenen.” Het is een publiek geheim dat Thijs vind dat de GEES te weinig oog had voor de economie en te exclusief op de volksgezondheid focuste, maar hij liet in een korte reactie weten nooit geweigerd te hebben.

Thijs blijft dus, maar wie er wel niet meer bij is: Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. Wunsch had er weinig zin om in een orgaan te gaan zitten, dat omstreden adviezen geeft en daarmee in een politieke discussie te belanden. Dat strookt niet, zo is te horen, met de verplichte neutraliteit van de gouverneur van de Nationale Bank. Wunsch blijft wel voorzitter van de ERMG, de Economic Risk Management Group, ook al verzamelt die dezer dagen enkel cijfers, en geeft ze geen economische adviezen meer.