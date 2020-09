Chinese tekst uit 2e eeuw v.C. blijkt oudste anatomische atlas menselijk lichaam

De teksten werden begin de jaren 70 gevonden in een graf uit de Han-dynastie in de Mawangdui-site in de buurt van Changsha, de hoofdstad van de Chinese provincie Hunan. De manuscripten, die geschreven zijn op zijde, werden zo'n 2.200 jaar geleden, in 168 v.C., in het graf gelegd. De nieuwe interpretatie van de teksten maakt er de oudste anatomische atlas van het menselijk lichaam van die nog overblijft. Een aantal oudere Griekse teksten zouden verloren gegaan zijn in de brand van de bibliotheek van Alexandrië.

"We moeten deze teksten vanuit een ander perpectief benaderen dan onze huidige westere medische visie op de aparte systemen van slagaders, aders en zenuwen. De auteurs van de teksten hadden dat inzicht niet en bekeken het lichaam in de plaats daarvan vanuit het gezichtspunt van de traditionele Chinese geneeskunde. Die is gebaseerd op het filosofische concept van de complementaire tegenpolen yin en yang, welbekend bij mensen in het westen die het oosterse spiritualisme volgen", zei Vivien Shaw, de corresponderende auteur van de nieuwe studie. Shaw geeft les in anatomie in de School of Medical Sciences van de Bangor University in Wales en ze bestudeert al meer dan zeven jaar anatomie in oude Chinese teksten.

"Wat we gedaan hebben, is de teksten opnieuw interpreteren, teksten die zeven "paden" door het lichaam beschrijven. Een aantal van deze paden vallen duidelijk samen met de latere 'meridianen' uit de acupunctuur", zei mede-auteur dokter Izzy Winder van de School of Natural Sciences van Bangor.

"We hebben kunnen aantonen dat er aanzienlijke overeenkomsten zijn tussen de beschrijvingen in de tekst en bepaalde anatomische structuren, en hebben zo de oude belangstelling in de wetenschappelijke bestudering van het menselijk lichaam opnieuw aan het licht gebracht."

"Eerdere wetenschappers beschouwden de teksten niet als beschrijvingen van de anatomie, omdat de toenmalige confucianistische culturele gebruiken voorouders vereerden en dus dissectie schuwden. We zijn echter van mening dat er wel degelijk dissectie aan te pas is gekomen en dat de schrijvers van de teksten toegang zouden gehad hebben tot de lichamen van misdadigers, zoals verteld wordt in latere teksten", zei evolutionair anthropoloog Winder.