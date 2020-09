"De Advocaat" van Deurle kan mooiste boom van Vlaanderen worden

"De Advocaat" is een winterlinde die al sinds 1767 in Deurle staat. Vroeger kreeg "De Advocaat" daar het gezelschap van "De Notaris". "De 2 bomen vormden samen een soort poort tussen Deurle en Sint-Martens-Latem", vertelt schepen Emilie Verschueren (Welzijn). Waar de twee imposanten hun bijzondere bijnamen vandaan halen, is niet helemaal duidelijk. "Er was veel aristocratie hier, er is waarschijnlijk iemand die bijnamen beginnen te gebruiken en al snel is dat overgenomen."