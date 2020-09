Helft vluchtelingenkinderen gaat niet naar school, zorgt COVID-19 straks ook voor een "pandemie van armoede?" 

Goed onderwijs biedt vluchtelingenkinderen een kans op een waardig leven. Maar hoezo dan is het coronavirus een spelbreker? "Al voor corona was de kans voor een vluchtelingenkind om niet naar school te kunnen dubbel zo groot als bij een ander kind", zegt woordvoerder Frederik Bordon van UNHCR, "maar de impact van de crisis is bij hen nog veel groter nog dan elders".

Dat heeft uiteraard te maken met de sluiting van de scholen, maar er is meer. Vluchtelingen en hun gezinnen hebben vaak niet het geld voor internet, geen technische middelen om te kunnen genieten van thuisonderwijs. Het ergst staan de vluchtelingenmeisjes ervoor. "Zij worden bovendien vaak ingezet in het huishouden, of zorgen in tijden van crisis mee voor het onderhoud van de families. Door Covid-19 komen veel gezinnen financieel niet meer rond", zegt de VN-organisatie. (meer onder de foto)