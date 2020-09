55 duiven vergiftigd in Elsene: "De dieren doden laat de populatie alleen maar groeien"

De dieren vergiftigen lijkt voor sommige mensen een goed idee. Toch biedt het geen oplossing zegt Olivier Beck: “Het brengt ook niet op. Die stadsduiven zijn eigenlijk misgelopen sportduiven. Het zijn sociale dieren. Ze komen samen in groepen, dicht bij de mensen. Dat ze met zoveel zijn is omdat ze gekweekt zijn in gevangenschap door duivenliefhebbers. Ze worden dan ingezet in sportwedstrijden. Maar soms komen ze niet meer naar huis. Dan zoeken ze aansluiting bij andere groepen die al aanwezig zijn in de stad. Dat is het probleem, die constante aanvulling. Er zullen altijd nieuwe, verloren gevlogen duiven bijkomen. Als je die ook nog eens gaat bestrijden, door ze te doden, zullen ze zich ook blijven voortplanten. Het heeft totaal geen zin. Bovendien mag het ook niet. Het strooien van gif in de natuur is sinds 2012 verboden in het Brussels Gewest.”