Duch, de belangrijkste folteraar van het Rode Khmer-regime in Cambodja, is overleden

Duch was 77. Hij was al een tijd ziek en is nu overleden in een ziekenhuis in Phnom Penh. Hij is vooral bekend wegens zijn proces in 2010 toen hij door een rechtbank tot levenslang werd veroordeeld wegens zijn aandeel in de wreedheden van de Rode Khmer. DIe straf is nadien bevestigd door een tribunaal van de Verenigde Naties.