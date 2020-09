Duitsland heeft bewijs dat Russische opposant Navalny vergiftigd is met zenuwgif novitsjok

Navalny is dan wel niet in Duitsland zelf het slachtoffer geworden, maar is er naartoe gebracht nadat hij ziek was geworden op een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk naar de Russische hoofdstad Moskou. Zijn familie en echtgenote vroegen om zijn overplaatsing naar een ziekenhuis in Duitsland, omdat ze de artsen in het ziekenhuis van Omsk niet langer vertrouwden.