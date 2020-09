Eén jaar na ontploffing Wilrijk: “We weten nog altijd niet wat er precies gebeurd is”

Exact één jaar na de ontploffing in Wilrijk zitten de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer, Louisa d’Hertefelt (86), nog met veel vragen. “Wat er die dag precies gebeurd is, weten we nog niet”, zegt dochter Vera De Preter op Radio 2 Antwerpen. “Ik heb me lang afgevraagd of mijn moeder iets fout gedaan heeft met het gasvuur aan te steken, maar blijkbaar is ze niet eens in de keuken geweest.”