DJ Erick Morillo (49), wereldbekend van het aanstekelijke en tijdloze "I like to move it", overleden

Morillo overleed thuis in Miami Beach. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.



De dj scoorde een megahit begin jaren 90 met de danceplaat "I like to move it", een samenwerking met producer Ralph Muniz en rapper Mad Stuntman. Het nummer prijkte 17 weken in de Belgische hitlijsten en stond vijf weken bovenaan. In de tekst werd met de uitspraak van het woordje "move" gespeeld.



BELUISTER hier de originele versie: