Familie uit Diepenbeek verovert TikTok: al meer dan 1 miljoen kijkers voor “Jerusalema”-video

Met meer dan 1 miljoen kijkers op TikTok heeft de familie Hendrikx nu al meer kijkers dan heel wat bekende gezichten gemiddeld op de app binnenhalen. Ze komen zelfs in de buurt van Céline Dept, de bekendste TikTokker van Vlaanderen. “We hadden zelf echt niet verwacht dat dit zou gebeuren”, vertelt de schoondochter van de familie Erin Lenaerts. Zij is degene die de video online zette. “De laatste keer dat ik keek, hadden we meer dan een miljoen kijkers. Iedereen is heel verbaasd.”

De opname van de video speelde zich af in een vakantiehuisje, niet zo heel ver van huis. “We waren met de hele familie op vakantie in Landal Mooi Zutendaal”, legt Lenaerts uit. “In het filmpje zie je dat we in het begin allemaal met iets bezig zijn. Ik ben bijvoorbeeld net mijn haar aan het doen, mijn schoonvader poetst zijn tanden en mijn echtgenoot en zijn broer zitten naar de televisie te kijken. Mijn schoonzusje komt dan af en zet het liedje op, waarna ze iedereen mee naar buiten loodst om te dansen. Niemand had aanmoediging nodig. We zijn zo’n leuke familie en we doen graag zot.”

Met zo’n succesvideo is de vraag natuurlijk of de familie hun TikTok-traditie verder gaat zetten. “We hebben afgesproken dat we video’s blijven maken”, belooft de schoondochter. “Iedere keer als we allemaal samen zijn, gaan we iets posten op TikTok. Maar dan moeten we wel nog een beetje nadenken over wat we juist gaan doen.”