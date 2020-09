Franse president Macron is in Irak: belooft wankel en verscheurd land steun

Zo is Macron het eerste hoge buitenlandse bezoek sinds in mei een nieuwe regering is aangetreden. Dat gebeurde na een politieke impasse die meer dan een jaar geduurd heeft. Intussen woedt een zware economische en sociale crisis in Irak die de zwakke instellingen ondermijnt en sinds enkele maanden is daar de coronacrisis bovenop gekomen.

Macron zou in Irak ook het lot bespreken van een aantal Fransen die daar gevangen zitten omdat ze indertijd de kant van de terreurgroep IS hadden gekozen. Een tiental Franse IS-terroristen is daar ter dood veroordeeld. Van sommige anderen wil Irak af, maar Frankrijk staat niet te springen om die terug te halen.

Zeker is het niet, maar volgens lokale media zou Macron in Irak ook een ontmoeting hebben met de hoogste sjiitische en erg invloedrijke geestelijke grootayatollah Ali Hoessein Sistani. Die woont in de heilige stad Najaf ten zuiden van Bagdad. Medewerkers van Sistani zouden evenwel bevreesd zijn voor mogelijke besmetting met het coronavirus.