Geen Student Kick-Off in Gent dit jaar: "Bittere pil om te slikken"

De Student Kick-Off in Gent wordt elk jaar georganiseerd door een team van 60 studenten. Die beginnen meteen na de editie die voorbij is. Nu zien ze dus maanden van organiseren in het water vallen. En dat is pittig. "Het is een harde klap, ja, eerst was er de beslissing dat we door corona zouden overgaan naar een echte lightversie. En nu kan er helemaal niets meer. Dat is wel een bittere pil," reageert Jasper Bergeman. Maar de ontgoocheling maakt ook al snel plaats voor nieuwe moed. "We gaan ons nu volledig focussen op de volgende editie, in september 2021, we gaan knallen tijdens die 15e editie."

Daarvoor zal de organisatie een deel van de voorbereidingen van dit jaar meenemen naar volgend jaar. "We kijken er al enorm naar uit. Binnenkort starten we nieuwe sollicitatieprocedures om studenten de kans te geven mee te werken aan het grootste studentwelkomstevenement van België. En in tussentijd hopen we dat de Gentse studenten het academiejaar toch op een feestelijke en veilige manier kunnen inzetten, volgens de huidige coronamaatregelen", besluit Bergeman.