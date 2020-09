Gent verplicht mondmaskers ook in studentenbuurt

Gent verscherpt vanaf 7 september de mondmaskerplicht. Vanaf dan is een mondkapje voor iedereen ouder dan 12 ook verplicht in de studentenbuurt. Tot nu toe gold de verplichting in Gent enkel in het winkelwandelgebied in het centrum en drukke invalswegen. De verscherping komt er enkele weken voor de start van het nieuwe academiejaar. Gent ontvangt vanaf dan naar schatting 80.000 studenten. "Het coronavirus is nog niet weg en dus moeten we extra waakzaam zijn", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). De verplichting geldt niet alleen voor voetgangers maar ook voor alle andere zwakke weggebruikers.