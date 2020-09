Gents ziekenhuis heeft allereerste zelfrijdende busje van het land: "Er was argwaan maar die is nergens voor nodig"

Het zelfrijdende busje kan in principe een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur aan maar is begrensd tot 25 per uur. "Op de site zelf rijdt het busje nog langzamer, 15 kilometer per uur", benadrukt Zenner. "Olli 2.0" kan 8 mensen vervoeren en er is een uitschuifbaar platform om het op- en afstappen voor rolstoelgebruikers mogelijk te maken. "Olli 2.0" is een elektrisch busje en moet af en toe ook opgeladen worden. Dat duurt zo'n 2 uur. In die tijdspanne neemt een gewoon busje met chauffeur de taken tijdelijk opnieuw over.