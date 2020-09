Geraardsbergen legt gratis geveltuintjes aan

Geraardsbergen haalt zelf de tegels weg en beslist waar er een geveltuin mag komen. “Wij nemen de regie in handen en doen gratis de voorbereidende werken. We weten het beste waar een tuintje kan en waar niet, bijvoorbeeld doordat we weten waar de leidingen lopen", zegt schepen David Larmuseau. "Wij weten ook waar er werken zullen zijn. We kunnen dan met de aanleg wachten tot die voorbij zijn. De technische dienst haalt stoepstenen weg, maakt een plantput en plaatst een boord of afsluiting. De planten zetten en onderhouden, dat is voor de inwoners zelf.”