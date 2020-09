Guy Verhofstadt (Open VLD) verlaat Gentse gemeenteraad

"Ik pendel grotendeels van de tijd tussen Brussel en Straatsburg", zegt Verhofstadt in een persmededeling. "De drukke agenda zorgt er helaas voor dat ik niet aanwezig kan zijn voor de Gentse commissies en gemeenteraadszittingen."

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd Verhofstadt verkozen tot gemeenteraadslid in Gent, maar de voorbije twee jaar was hij niet vaak aanwezig op de zittingen. "Ik geef met het volste vertrouwen de fakkel door aan Alana Herman, die in oktober 2018 voor het eerst op onze Open VLD-lijst stond.", aldus Verhofstadt. "Ik ben ervan overtuigd dat zij mij met veel enthousiasme en een grote inzet zal opvolgen."

Guy Verhofstadt was premier van 1999 tot 2008. Sinds 2009 is hij lid van het Europees Parlement.