Harry en Meghan sluiten deal met streamingdienst Netflix

De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft een deal gesloten met prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Ze gaan de komende jaren meewerken aan verschillende producties voor Netflix.

De topman van Netflix Ted Sarandos is bijzonder trots dat het koppel voor een samenwerking met Netflix kiest. Ze zullen de komende jaren meewerken aan documentaires, langspeelfilms, televisieseries en kinderprogramma's.

De aankondiging komt er een half jaar nadat prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben besloten om de Britse koningin Elizabeth niet langer te vertegenwoordigen en afstand te doen van hun koninklijke titels. Het koppel woont intussen in Californië in de VS.