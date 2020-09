Universiteit Gent ontdekt remedie tegen massale bijensterfte: bijen die wintervirussen overleven

Volgens professor De Graaf is de virusresistentie een kenmerk dat tot nu toe vrij onbekend was en nog geen rol speelde in de keuze voor een koningin. Er waren wel al enkele populaties waar de weerstand was vastgesteld. "Nu weten we ook dat het genetisch bepaald is", zegt De Graaf. "We kunnen door die kennis de veerkracht in onze bijenpopulaties vergroten."

De Honeybee Valley deelt de resultaten van het nieuwe onderzoek met bijencentra over heel de wereld om het grote probleem van bijensterfte overal aan te pakken. "Het is een hele stap vooruit. Een echte doorbraak is het wellicht nog niet, want we zijn misschien nog niet van alle problemen verlost. Maar we hebben nu wel een belangrijk instrument gevonden waarmee we verder kunnen. Als we de imkerij kunnen overtuigen om dit pad te kiezen, zullen de komende jaren bijenvolkeren ontdekt kunnen worden, die de winters probleemloos kunnen overleven”, besluit De Graaf.