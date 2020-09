Ieper steunt Ieperse schrijvers en werken over Ieper met een nieuw publicatiefonds

Er was al een traditie van steun aan schrijvers in Ieper. Er was de prijs voor cultuurhistorische monografie, die jaarlijks werd uitgereikt tussen 1988 en 2008 en er was de prijs voor historische publicatie tussen 2008 en 2018. Dit was erg historisch gericht, en het betekende ook steun op het einde van de rit, als het werk al geschreven was. De steun van het publicatiefonds is een hulp vanaf het begin.