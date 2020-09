Ondanks coronacrisis is Ieper toch tevreden over het zomertoerisme

"Neem vakantie in eigen land." Dat werd ons aangeraden door de virologen en daarvan zag Ieper het effect. Heel wat Belgen gingen met hun bubbel op uitstap of kozen voor een vakantie in eigen land, ook in Ieper. Groepsreizen werden in Ieper wel massaal afgezegd. De stad had de formules "Fietsen vanuit Ieper" en "Citytrieper" gelanceerd en ook dat fietstoerisme was een succes.

Net zoals vorig jaar lijken de Nederlanders meer en meer Ieper te ontdekken, zegt schepen van toerisme Diego Desmadryl: "Het is inderdaad zo dat we gevoeld hebben dat er in binnenlands toerisme nog veel potentieel zit, we zullen de campagnes verder ontwikkelen. We zullen natuurlijk de Britten die voor heel Ieper belangrijk zijn, niet vergeten. Maar voor het binnenlands toerisme zullen we blijven nieuwe labels ontwerpen en ons blijven inzetten om die mensen naar hier te krijgen. Nederland is ook een markt, hebben we vorig jaar al ontdekt, dat wordt een grote partner voor ons. Die mensen genieten van het fietstoerisme en van de mooie groene omgeving rond de stad, dus Nederland wordt inderdaad een doelstelling voor volgend jaar. "