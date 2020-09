Internaat Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe bij begin schooljaar: "Elke dag dat scholen geen les geven, moeten wij leerlingen extra opvangen"

Voor de lagere scholen is het nu duidelijk: de leerlingen uit die klassen blijven van maandagochtend tot vrijdagavond op het internaat. "Laat ons hopen dat dat zo kan blijven. Voor de secundaire scholen is het ingewikkelder. Die hoeven niet per se elke dag fysiek les te geven, dus kiezen veel scholen vaak voor een dag waarop leerlingen niet naar school moeten komen. Sommige scholen zijn op maandag dicht, de andere kiest dan weer voor dinsdag of donderdag als sluitingsdag", zegt Van Eycken in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We hopen dat de scholen die momenten op termijn zelf gaan opvangen, want telkens opvoeders stand-by hebben in het internaat is voor ons niet evident. Die mensen moeten ook al 's avonds en 's nachts werken."