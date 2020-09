Jonge fietser uit Kuurne sterft na ongeval in Wielsbeke

In Ooigem is dinsdagavond een man van 25 uit Kuurne om het leven gekomen. De man reed met zijn koersfiets vanuit een weg de Desselgemsestraat in. Hij had echter niet of te laat gezien dat er een auto kwam aangereden. De bestuurder van dat voertuig was compleet verrast en remde nog, maar kon het ongeval niet vermijden. De fietser werd opgeschept en weggeslingerd.

Tot de hulpdiensten er waren, probeerden omwonenden het slachtoffer te redden met een AED-toestel, dat wat verderop aan de gevel van een kinderopvang hing. Ambulanciers en een MUG-team namen vervolgens over, maar er kon geen hulp meer baten. De aangeslagen automobilist werd opgevangen door het zorgteam van de politie.