Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zoekt vrijwilligers om te testen hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk (te heropenen) museum is

Zo mogen de vrijwilligers in het museum rondlopen om te kijken of de signalisatie en de teksten die onder de kunstwerken hangen duidelijk zijn. Of je online vlot tickets kan bestellen en of de website overzichtelijk is, om maar enkele voorbeelden te geven.

"We zoeken 100 vrijwilligers, vanaf 16 jaar. Mensen met een kritische blik. Het hoeven helemaal gaan doorwinterde museumbezoekers te zijn. Ze gaan gewoon meekijken of alles wat wij ontwikkeld hebben, ook effectief werkt. En we zoeken dan punten die verbeterd kunnen worden, zodat we het museum optimaal klaar krijgen voor de heropening. Iedereen is welkom, dus niet enkel mensen uit Antwerpen. We willen heel divers gaan", zegt Carmen Willems, zakelijk directeur van het KMSKA.

De tester moet zich, gespreid over de komende maanden, acht halve weekenddagen kunnen vrijmaken. Ook zal hij/zij verschillende testen online moeten invullen. Het vergt dus wel wat inspanning.

Is er ook een vergoeding voorzien voor die tester? "Bij de heropening van het museum staan ze mee op de eerste rij. Ze krijgen een gratis jaarabonnement en enkele tickets om uit te delen aan vrienden of familie, zodat ze "hun werk" aan hen kunnen tonen", zegt Willems.