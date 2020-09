Kritiek en debat over woonzorgcentra zijn goed, maar trop is te veel

“Het probleem wordt in de sector met de dag groter en overschrijdt de discussie van het bezoek, testing en financiering. Niet alleen de bewoners lijden maar als woonzorgcentrum zien we echt zwarte sneeuw. We zien geen sollicitanten meer opdagen (verpleeg- en zorgkundigen) en onze medewerkers zijn beschaamd geworden om te zeggen dat ze in een woonzorgcentrum werken. We worden gewoon 15 jaar terug gekatapulteerd in onze werking”.

“Ik kan echt niet leven met hoe de media en de politiek onze woonzorgcentra afschilderen. Al maanden, in deze onwezenlijke periode, volgen wij richtlijnen op. Wij volgen die op naar goeddunken, zoals van ons wordt verwacht. Ook al druisen de ‘regels’ in tegen onze natuur… Ik heb op een Covid-afdeling gewerkt. Ik heb gezien wat het doet met bewoners en medewerkers. Ik heb gezien hoe onze directie het onderste uit de kan moest halen, hulp moest zoeken bij lokale verenigingen en particulieren om ons te voorzien in materiaal. Wij hebben de boel recht gehouden, HELEMAAL ALLEEN.”