KU Leuven blijft beste universiteit in België, UGent en Universiteit Antwerpen stijgen

Wereldwijd gaat de hoogste eer naar de Oxford University, die voor de vijfde keer op rij bovenaan op nummer 1 staat. Tweede is het Amerikaanse Stanford, dat is opgeklommen van de vierde plaats. Daarna volgen nog drie Amerikaanse instellingen: Harvard, California Institute of Technology (Caltech) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cambridge staat dit jaar op plaats zes, drie plaatsen lager dan vorig jaar.