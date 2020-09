Kapotte geluidschermen E40 leiden tot slapeloze nachten in Oorbeek: "Rust kennen we hier niet meer" 

Oorzaak van dit alles zijn de beschadigde geluidsschermen die het lawaai van de autosnelweg moeten tegenhouden. "Volgens mij staat de geluidsmuur er al 40 jaar", zegt Roland. "En dat zie je ook, de muur is zwaar beschadigd, er zitten overal gaten in. Dus het lawaai wordt niet meer tegengehouden. Er moeten dringend nieuwe, betere schermen komen. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer zou daar geen geld voor hebben. Het is duidelijk geen prioriteit voor hen."