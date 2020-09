Gemeentebestuur lanceert 'Grote Heistse Tombola' om middenstand te promoten

De gemeente financiert de prijzenpot van 40.000 euro. Die kan je winnen in de vorm van waardebons, in te wisselen bij de lokale handelaars. "Zo is er een stimulans", zegt de schepen van Economie Patrick Feyaerts (Open VLD) op Radio 2. "Deelnemers kunnen namelijk mooie prijzen winnen, zoals een bon van 2.500 euro ter waarde van een elektrische fiets. We hopen dat er veel mensen naar Heist-Op-Den-Berg komen en dat ze hun kans willen wagen. "