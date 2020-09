Lokale wijnbouwers vragen overheidssteun: "Er is veel concurrentie uit het buitenland"

De druivenpluk is begonnen, ook op het wijndomein Kluisberg van Jos Vanlaer in Bekkevoort, in het Hageland. "Ik ben in 1984 begonnen met de wijnbouw als hobby", vertelt Jos. "In die tijd was er nog niet zoveel wijnbouw in het Hageland. Daarna heb ik meer en meer aangeplant en nu heb ik zeven hectare."