Man aangehouden die ober kopstoot geeft na discussie over coronamaatregelen

Een 27-jarige man uit Putte werd aangesproken door een ober op een terras in Heist-op-den-Berg, omdat de man zich niet aan de coronamaatregelen hield. Daarop ontstond een discussie die uit de hand liep. De man gaf de ober een kopstoot en enkele elleboogstoten. Daarbij maakte hij ook enkele racistische opmerkingen. De ober raakte lichtgewond. De klant zelf vluchtte weg.

Even later werd de man gespot op een naburig terras. Daar werd hij gearresteerd. Eerder die avond was de man al betrokken geweest bij een schermutseling in een restaurant in Heist-Op-Den-Berg. Hij verliet de zaak zonder te betalen. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd aangehouden door de Onderzoeksrechter.