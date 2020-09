Mechelse schoolomgevingen worden veiliger dankzij Vlaamse subsidie van 54.000 euro 

De stad Mechelen krijgt hiervoor een subsidie van 54.000 euro van de Vlaamse overheid. De werken aan de scholen worden komend half jaar uitgevoerd. “We willen van onze schoolomgevingen een veilige verkeersomgeving maken”, vertelt Vanmarcke. “Zo gaan we zebrapaden aanbrengen en verschillende nieuwe verkeersborden rond de school plaatsen. Ook kunnen we bijvoorbeeld een Octopuspaal invoeren. Die paal geeft extra alertheid aan bestuurders dat ze in een schoolomgeving zijn”.