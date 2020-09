Meer mensen kunnen zich laten testen op corona in het Antwerpse testdorp Spoor Oost 

“Vanaf nu wordt er voorzien dat mensen automatisch na vijf dagen een uitnodiging krijgen voor een tweede test”, vertelt Antwerps schepen voor gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA). En dat is belangrijk. “Het was voordien zo dat je maar één test kon afnemen en dat je nadien veertien dagen in quarantaine moet blijven. Op deze manier kunnen we de quarantaine met vijf of zes dagen inkorten. En dat is toch wel een belangrijk gegeven voor gezinnen en mensen die snel terug aan het werk willen”, aldus Duchateau.