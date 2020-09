Moeizaam herstel luchthaven Deurne: 63% minder reizigers in vergelijking met augustus vorig jaar

Het blijven ook moeilijke tijden voor de luchthaven van Deurne. Ondanks een lichte stijging van 10 procent in vergelijking met juli, vertrokken er in augustus minder reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal daalde het aantal reizigers op de luchthaven van Deurne in augustus met 63 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.