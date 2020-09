Thriller online lezen met een soundtrack bij? Zo lanceert Anne Claes haar debuut: "Digitaal is nieuwe normaal"

Per maand heeft het boek enkele honderden bezoekers naar de website gelokt. “Niet slecht, maar meer mag altijd”, lacht ze. “Met mondjesmaat de hoofdstukken lossen: dat heb ik bewust gedaan. De reacties daarop zijn verdeeld: soms hoor ik frustratie, omdat lezers het vervolg moeten afwachten. Wat eigenlijk een goed teken is: wie in het verhaal stapt, wil duidelijk weten hoe het verder gaat. Verschillende hoofdstukken opsparen, om ze dan te “bingereaden”: dat is natuurlijk ook een optie”.

Claes’ concept levert in elk geval een nieuwe leesbeleving op online. Eentje die – in tegenstelling tot streamingplatforms - om wat geduld vraagt. En dat in een tijd waarin we onze favoriete films, series en muziek wél in een vingerknip binnen handbereik hebben. Deze digitale roman die per hoofdstuk wordt prijsgegeven doet eerder denken aan het klassieke vervolgverhaal zoals kranten ze vroeger publiceerden, maar dan wel in een hedendaags jasje.

“Een verhaal lezen op een scherm, in verschillende fases: dat vraagt een aanpassing van het publiek. En het is misschien niet voor iedereen weggelegd - zoals de e-reader - maar het spreekt tegelijk een nieuw publiek aan. Een jongere generatie, of mensen voor wie de drempel naar een klepper van honderden pagina’s te groot is. Dit is een boek in snackvorm, met audiovisuele extraatjes die de verbeelding kunnen aanwakkeren. In het non-fictiegenre bestaan er tal van succesvolle blogs. Waarom dat format niet opentrekken naar fictie?”