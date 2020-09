Nederlandse minister emotioneel na corona-onveilig trouwfeest: "Ik liet me meeslepen"

De 60-jarige Grapperhaus is al drie jaar minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet van premier Rutte. Opvallend: nu hij zelf in de fout is gegaan zegt de minister dat hij wil bekijken of de beslissing dat boetes wegens corona-overtredingen op het strafblad van de Nederlanders komen, niet teruggedraaid kan worden.