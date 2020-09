De winnaars van De Nieuwe Lichting spelen in Deurne: "We hopen de zomer een beetje goed te maken"

The Radar Station is een van bands die dit jaar De Nieuwe Lichting heeft gewonnen, een muziekwedstrijd van Studio Brussel. De twee andere groepen zijn Sunday Rose en Crooked Steps. Normaal betekent de wedstrijd winnen een zomer lang concerten geven op festivals, maar nu dus niet. Komende donderdag geven de winnaars van De Nieuwe Lichting samen wél een concert in het Rivierenhof in Deurne. Een voorproefje in bovenstaande video uit "Het Journaal".