Oostendse luchtvaartschool krijgt Agusta helikopter cadeau

De Agusta helikopter, de A109, maakte zijn laatste vlucht vanmorgen tussen Bevekom en Oostende. De helikopter werd geschonken aan het VLOC, dat is het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende. Het toestel zal gebruikt worden als lesmateriaal, zegt directeur Roland Defever: "We zullen die in de loods van het opleidingscentrum zetten. De helikopter staat dan ter beschikking van alle opleidingspartners. Dat is voor de bacheloropleiding luchtvaart van de hogeschool Vives, het secundair onderwijs vliegtuigtechnieken van Petrus en Paulus West en de volwassenopleiding aspirant-vliegtuigonderhoudstechnicus van de VDAB."

De Agusta A109 helikopter werd bij Defensie ingezet voor verkennings-en verbindingsvluchten en medische evacuatie. Het toestel weegt bijna 2 ton en haalt een maximum snelheid van 210 km. "Nu is het tijd voor de allerlaatste missie van dit toestel: als uniek lesmateriaal dienen voor de studenten binnen het VLOC. In totaal volgen er zo'n 200 studenten les in Oostende. In de school staat er ook al een oude Sea King reddingshelikopter en een Falcon 20, dat is een privéjet", zegt directeur Defever.