Pak meer fietsers op eerste schooldag in Brussel

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is tevreden met die stijging. Ze verwijst naar de coronacrisis. "We merken dat er sinds de coronacrisis meer wordt gefietst in Brussel. We hebben daar bewust op ingespeeld door 40 kilometer extra fietspaden aan te leggen. Op die manier voelen de fietsers zich veiliger. Een gevoel van onveiligheid in het verkeer is de voornaamste reden waarom mensen niet willen fietsen in de hoofdstad." Minister Van den Brandt hoopt dat de mensen die nu de fiets hebben ontdekt zullen blijven fietsen.