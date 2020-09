Start rechtszaak rond oorlog in drugsmilieu: 5 mannen staan terecht voor brandstichtingen en granaataanslag in Antwerpen

Maar daar hield het niet op. Drie dagen later, in de nacht van 15 op 16 maart 2019 werden in de Rupelstraat replica's van granaten gegooid. Wat later, in de nacht van 18 op 19 maart, werd een échte granaat gegooid in de Biekorfstraat, die schade veroorzaakte aan meerdere gevels en wagens.

Meer dan waarschijnlijk gaat het om een oorlog in het drugsmilieu. Er is nadien ook beslist om in de buurt van Park Spoor Noord een tijdje systematische identiteitscontroles te houden, extra politiepatrouilles in te zetten en meer cameratoezicht door te voeren tegen het aanhoudende geweld.