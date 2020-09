Parket-generaal reageert: "Geen bewijs dat optreden politie de dood van Chovanec heeft veroorzaakt"

In een uitgebreide persmededeling meldt het parket dat het onderzoek naar de zaak nog steeds aan de gang is en dat er in het belang van het geheim van het onderzoek sommige informatie niet vrijgegeven kan worden.

Volgens het parket-generaal is er - in tegenstelling tot wat er wordt geïnsinueerd - op dit ogenblik geen enkel bewijs dat de dood van Jozef Chovanec veroorzaakt is door de politie. Dat blijkt uit de verschillende onderzoeken die door verschillende experts, meldt het parket. Het parket verwijst naar de autopsie, maar ook naar de toxicologische analyses die zijn uitgevoerd.

Hoe choquerend de beelden ook zijn, je moet de beelden in een context plaatsen, klinkt het. Volgens het parket wou de onderzoeksrechter het dossier begin dit jaar afronden en was de onderzoeksrechter niet van plan om een agent in beschuldiging te stellen voor de dood van Jozef Chovanec. Het parket besluit dat het onderzoek voortgezet wordt.