Parkhotel in Hasselt wordt tijdelijk asielcentrum: "Plaats voor 125 asielzoekers"

De buurtbewoners reageren afwachtend. "Als die mensen zich gedragen, dan staan we daar voor open", vertelt een van de overburen. "In deze tijd moeten er toch geen mensen meer op straat leven, hé." Maar er is ook ongerustheid. "Het gaat om meer dan 120 mensen, dat is veel volk dus het is afwachten wat de invloed daarvan is op ons privéleven." Een buurman is vooral bang van de reacties van anderen. "Ik hoop maar dat er geen heethoofden hier de boel in brand komen steken, zoals in Bilzen. Want daar geraken we niet mee vooruit!"