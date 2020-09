Parlement van Slovakije eist dat de Europese Unie de dood van Jozef Chovanec in Charleroi onderzoekt

De Slovaak Jozef Chovanec werd in februari 2018 opgepakt op de luchthaven van Charleroi. Uit videobeelden bleek dat hij in een cel hard werd aangepakt door de politie en dat een van de agentes de Hitlergroet bracht. Chovanec werd nadien naar een ziekenhuis gevoerd, maar is daar overleden.

Een topman van de politie heeft een stap opzij gezet zo lang het onderzoek loopt. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) krijgt in de zaak kritiek. Hij was in 2018 minister van Binnenlandse Zaken en het is niet duidelijk van wat hij precies op de hoogte was en wanneer.

Vandaag heeft de weduwe van Chovanec, Henrieta Chovancova, in een interview met collega Jan Balliauw van VRT NWS gezegd dat na meer dan twee jaar onderzoek ze alle vertrouwen in de Belgische overheid kwijt is en dat "iedereen iedereen hier beschermt".