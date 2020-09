PLAN B aflevering #31: "N-VA heeft geen goeie zomer achter de rug: uitgesloten van onderhandelingen, en imagoschade voor Jan Jambon" 

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de podcast Plan B wil Alain Gerlache (RTBF) meer weten over de wat de N-VA deze zomer is overkomen: de partij is na het mislukken van het historische akkoord tussen de PS en de N-VA wellicht (want bij deze regeringsvorming moet je altijd met twee woorden spreken) gedoemd tot de oppositie. Waarop is dit akkord misgelopen, en wat kan de N-VA nog doen? En zal de zaak Chovanec, waarin de N-VA-minister-president Jan Jambon een tijdlang onder vuur lag, een rol spelen bij die federale onderhandelingen? Ivan De Vadder (VRT) probeert antwoorden te formuleren op de vragen van Alain Gerlache.