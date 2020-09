Politici, stop met de spelletjes, plus est en vous

De problemen van België én de mogelijke oplossingen zijn nochtans goed gekend. De ene na de andere studie komt telkens met de volgende punten: arbeid wordt veel te zwaar belast, het percentage van de beroepsbevolking dat werkt is veel te laag, de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorg komt onder enorme druk te staan omwille van de vergrijzing, loonkosten zijn nog steeds te hoog in vergelijking met de ons omringende landen en het verschil tussen werken en niet werken is netto veel te klein.

Dit alles tegen een achtergrond waarbij het overheidsbeslag vóór coronatijden al 55% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedroeg, we in de top 3 van de hoogste belastingen van de wereld zitten en de overheid er zelfs dan nog niet in slaagt om in tijden van hoogconjunctuur een begroting in evenwicht, laat staan met een overschot, te boeken.

Gezien de budgettaire krapte en de torenhoge uitdagingen die voor de deur staan zou het makkelijk moeten zijn om een regering te vormen. Er zijn namelijk geen 25 verschillende oplossingen waarover gediscussieerd kan worden. Het punt is dat we precies weten wat we moeten doen en hoeveel geld we daarvoor hebben. Veel moeilijker moeten we het niet maken.