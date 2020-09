Positief testen, maar toch niet besmettelijk zijn: hoe komt dat? En is quarantaine dan wel altijd nodig?

"Als het resultaat sterk positief is, dan kan je ervan uitgaan dat de persoon besmettelijk is. Als het resultaat zwak positief is, dan heb je 2 mogelijkheden. Ofwel is de persoon recent besmet geraakt en moeten de symptomen zich nog ontwikkelen. In dat geval is de kans dat de persoon nog besmettelijk wordt, groot. Ofwel heeft de persoon de ziekte al doorgemaakt en heeft het virus aan kracht verloren. In dat geval is de persoon waarschijnlijk niet meer besmettelijk."