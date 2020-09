Ruim 3 jaar cel voor moeder uit De Pinte die baby hardhandig dooreenschudde en verlamde

De moeder gaf de feiten eerder toe maar kwam daar op terug. De rechter tilt daar erg zwaar aan. "Er is wel degelijk sprake van schuldig verzuim. De vrouw wist dat er gevaar was voor haar kind, maar verwittigde de hulpdiensten niet", zei voorzitter Hand De Waele. Dat de moeder zelf zorgkundige is, speelt ook een rol. De vrouw moet nu 42 maanden de cel in en moet een schadevergoeding betalen van minstens 20.000 euro. Dat bedrag kan nog verder oplopen afhankelijk van de toestand van het kind. Een deskundige van het gerecht zal de gezondheid van de baby verder opvolgen.