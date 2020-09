Rusthuisbewoner: "Coronacrisis is drogreden om mensen van ouder dan tachtig uit de maatschappij te verwijderen"

De 89-jarige Roger Lybaert heeft in een brief aangeklaagd dat de ouderen in onze maatschappij het slachtoffer zijn van de coronamaatregelen. "Wat vandaag gebeurt door de komst van de COVID 19-pandemie en onder het mom van ons geestelijke en lichamelijke welzijn is een drogreden om mensen van tachtig jaar en ouder uit de maatschappij te verwijderen", schreef Lybaert in Knack.

In "De afspraak" herhaalt de rusthuisbewoner dat hij vindt dat zijn vrijheid is ontnomen. "De mensen ouder dan 80 jaar uit de woonzorgcentra worden niet gehoord. Dit is de eerste keer dat een bewoner van een woonzorgcentrum een woord komt", zegt Lybaert in "De afspraak".

"Mijn vrouw en ik woonden er goed tot het uitbreken van de coronacrisis. Toen ging de deur op slot, maar het was te laat. Er zijn verschillende mensen die corona kregen. Bij de verzorgers en verplegers zijn er mensen die het virus binnengebracht hebben. Ik heb ook corona gehad. Ik ben niet dood gegaan en was ook niet van plan om te sterven. Er zijn 22 mensen in ons woonzorgcentrum overleden. De hoofdoorzaak dat mensen sterven in een woonzorgcentrum is eenzaamheid."

