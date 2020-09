Schoolwinkeltje 'Het Koffiekoekje' weer open. "Generaties leerlingen beleefden hier een zoete zonde"

Voor de eerste schoolbel gaat, onder de middagpauze en rond een uur of vier is het doorgaans over de koppen lopen in de buurt van Het Koffiekoekje. “Dit is niet zomaar een snoepwinkeltje, maar ook een ontmoetingsplaats”, vertelt eigenares Loretta. Samen met haar man Rodolfo nam ze de zaak een drietal jaar geleden over van de vorige zaakvoerder. “Oudere generaties herinneren zich vast Diane nog, het vorige gezicht van de zaak. Deze dame heeft minstens 25 jaar lang leerlingen verblijd met snoepgoed en snacks. Wij proberen dat werk nu voort te zetten."

Een snoepwinkel aan een school rendeert natuurlijk enkel tijdens de schooldagen. “We zijn blij dat we eindelijk weer van start kunnen gaan. Al vrezen we dat veel leerlingen minder lang zullen blijven plakken door de coronasituatie.”