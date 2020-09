Scouts en gidsen die onder leiding stonden van Reuzegommers krijgen extra begeleiding na overlijden Sanda Dia

Daarom heeft de vzw beslist om hun leden extra te begeleiden. Meer specifiek worden de groepen, die via ex-leiding in verband werden gebracht met de studentendoop, door de pedagogische staf opgevolgd, " om hen te ondersteunen bij de verwerking en verdere zorg voor kwaliteit in scouting," zegt woordvoerder Jan Van Reusel. "Bijzondere aandacht gaat daarbij naar integriteit als begeleiding en oog voor veiligheid van leden. Het vernederen, bang of belachelijk maken van kinderen en jongeren hoort er niet bij, niet binnen of buiten een jeugdbeweging. Wij hebben er als nationale leiding alle vertrouwen in dat onze groepen die boodschap delen."