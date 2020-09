Spaanse rechter oordeelt dat familie van ex-dictator Franco een landgoed in Galicië moet afstaan aan de staat

Het domein is in 1938 -dus in volle burgeroorlog- door de eigenaar geschonken aan Franco die toen op het punt stond om de oorlog te winnen. Volgens de rechtbank is dat domein toen echter geschonken aan "staatshoofd Franco" en niet in persoonlijke naam. Een officiële transactie in 1941, dus na de burgeroorlog toen Franco aan de macht was, is ongeldig verklaard en daarom is het domein volgens de rechter nu eigendom van de Spaanse staat.

De erfgenamen van Franco kunnen volgens de rechter ook geen beroep doen op onderhoudskosten, omdat ze sindsdien ten onrechte genoten hebben van het domein.